Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Belarus temsilcisi Minsk'i eleyerek son 16 turuna kalmıştı.

Sarı lacivertli takım deplasmandaki ilk maçı 4 - 1 kazanmış, İstanbul'daki rövanşı da 1 - 0 galip tamamlamıştı.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu'ndaki rakibi belli oldu.

Sarı-lacivertliler, bu turda İspanya'nın temsilcisi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Son 16 Turu'ndaki ilk maçını 28 veya 29 Ekim'de deplasmanda oynayacak.

Rövanş karşılaşması ise 10 veya 11 Kasım'da İstanbul'da yapılacak.

ÇEYREK FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin çeyrek finale çıkması halinde oynayacağı muhtemel rakibi de belli oldu.

Sarı lacivertliler, Real Sociedad'ı elemesi halinde çeyrek finalde Hollanda takımı PSV Eindhoven ile Almanya temsilcisi Frankfurt eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.