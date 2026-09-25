Fenerbahçe'den ayrılmak için milli takıma gitti: Transfer planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de bu sezon bir türlü istediği forma şansını elde edemeyen Dorgeles Nene takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Henüz hiçbir maçta ilk 11'de forma giyemeyen Malili futbolcu menajerine kulüp bulması için talimat verdi. Ayrıca ayrılık kararını da yönetime bildirdi.

MİLLİ TAKIMDA BOY GÖSTERİP KULÜPLERE KENDİNİ GÖSTERECEK

Mali Milli Takımı kadrosuna çağrılan Dorgeles Nene'nin niyeti belli oldu. Oyuncu milli takımda süre bularak kendini ispatlama ve kulüplerin dikkatini çekmek istiyor. Dorgeles Nene'nin özellikle Ligue 1 ekiplerinin radarında olduğu kaydedildi.

İLK RAKİP YEŞİL BURUN ADALARI

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden Mali ilk olarak Yeşil Burun Adaları'nı konuk edecek. 29 Eylül'de ise Liberya'yı konuk edecek.