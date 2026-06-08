Fenerbahçe'de seçim sonrası istifa etti: Gitmeden 2 transfer yaptı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda sürpriz bir istifa yaşandı. Sadettin Saran'ın seçilmesinin ardından voleybol şube direktörlüğüne getirilen Soner Aydoğmuş, olağanüstü genel kurulun ardından istifa etti.

Açıklamada "Voleybol Şubemizin Direktörü olarak kulübümüzde gönüllü şekilde görev yapan Sayın Soner Erdoğmuş ile karşılıklı mutabakat sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılar için Soner Erdoğmuş’a teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi.

CASTILLO VE JACK-KISAL KADROYA KATILDI

Erdoğmuş görevinden ayrılmadan önce 2 flaş transfer yaptı. Sarı-lacivertliler, libero Brenda Castillo ve orta oyuncu Sinead Jack-Kısal'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Medicana, iki transferi de kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

SEZONU ECZACIBAŞI VE SAVINO DEL BENE'DE TAMAMLADILAR

Milli voleybolcu Sinead Jack-Kısal, geçen sezonu Eczacıbaşı Dynavit'te, Dominikli Brenda Castillo ise Savino Del Bene'de tamamladı.