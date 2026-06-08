Sadettin Saran getirdi: Aziz Yıldırım seçilir seçilmez Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Aziz Yıldırım başkanlığa seçildi. Rekor bir oy alan Aziz Yıldırım, Hakan Safi'yi geride bırakmayı başardı.

SONER ERDOĞMUŞ GÖREVİNDEN AYRILDI

Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sadece bir gün sonra sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Fenerbahçe, voleybol şube direktörü Soner Erdoğmuş'la yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Voleybol şubemizin direktörü Soner Erdoğmuş ile yollarımız ayrılmıştır. Soner Erdoğmuş'a kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

GÖREVE SADETTİN SARAN GETİRDİ

Soner Erdoğmuş Sadettin Saran'ın başkanlığa seçilmesinin ardından ekim ayında görevine başlamıştı.