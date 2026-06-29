Fenerbahçe'de sakatlık depremi: Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de şoke eden bir gelişme yaşandı.
VEDAT MURIQI SAKATLANDI
Aziz Yıldırım yönetiminin ilk transferi olan Vedat Muriqi antrenman sırasında sakatlandı. Antrenmana devam edemeyen Kosovalı futbolcunun sahadan sedyeyle çıktığı öğrenildi.
KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Sakatlık sonrası MR'a giren Vedat Muriqi'nin son durumu açıklandı. Fenerbahçe, oyuncunun sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Yeni sezon hazırlıklarını Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesislerimizde sürdüren Futbol Takımımızda bugün gerçekleştirilen antrenman esnasında hissettiği ağrı nedeniyle futbolcumuz Vedat Muriqi’nin, MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Deneyimli golcünün, 2-3 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor. Oyuncunun 21 veya 22 Temmuz tarihinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.