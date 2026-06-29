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Halk TV Spor Fenerbahçe'de sakatlık depremi: Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Fenerbahçe'de sakatlık depremi: Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de sakatlık depremi: Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de şoke eden bir gelişme yaşandı.

VEDAT MURIQI SAKATLANDI

Aziz Yıldırım yönetiminin ilk transferi olan Vedat Muriqi antrenman sırasında sakatlandı. Antrenmana devam edemeyen Kosovalı futbolcunun sahadan sedyeyle çıktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de sakatlık depremi: Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu - Resim : 1

KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Sakatlık sonrası MR'a giren Vedat Muriqi'nin son durumu açıklandı. Fenerbahçe, oyuncunun sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Yeni sezon hazırlıklarını Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesislerimizde sürdüren Futbol Takımımızda bugün gerçekleştirilen antrenman esnasında hissettiği ağrı nedeniyle futbolcumuz Vedat Muriqi’nin, MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Deneyimli golcünün, 2-3 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor. Oyuncunun 21 veya 22 Temmuz tarihinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Vedat Muriqi
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