Sarı-lacivertli camiada hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü görevini yürüten efsane isim Oğuz Çetin'in görevine son verileceği ve kulüple bağlarının kopacağı yönündeki iddialar, sosyal medyada ve spor basınında bir anda geniş yankı uyandırdı.

Takımın geleceğine yönelik planlamalar sürerken ortaya atılan bu iddiaların ardından işin aslı çok geçmeden anlaşıldı.

YÖNETİMİN GÜNDEMİNDE AYRILIK YOK



Kulüpten sızan ve basına yansıyan son bilgilere göre, Fenerbahçe yönetiminin deneyimli futbol adamıyla yollarını ayırma gibi bir düşüncesi ya da böyle bir gündem maddesi kesinlikle bulunmuyor. İddiaların asılsız olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte, Oğuz Çetin'in sarı-lacivertli kulüpteki futbol direktörlüğü görevine kararlılıkla ve kesintisiz olarak devam edeceği net bir şekilde vurgulandı.

İSTİKRARI KORUMA KARARI

Fenerbahçe'de sadece Oğuz Çetin için değil, Samandıra'daki mevcut teknik kadronun geleceğine yönelik de spekülasyonların önü kesildi.

Yönetimin teknik ekip kadrosunda da herhangi bir radikal değişiklik ya da yol ayrımı planlamadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin tüm idari ve teknik profesyonellerinin işlerinin başında olduğu, kulübün başarısı için tam konsantrasyonla mesailerine devam ettikleri aktarıldı.

Kulüp, bu kararla birlikte şampiyonluk yolunda kritik bir dönemece girerken Samandıra'daki huzur ve istikrar ortamını koruma planı yapıyor.