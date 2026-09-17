Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesi hazırlıklar sürerken, teknik heyetin kadro planlamasında sevindirici gelişmeler yaşandı.

NENE İLK 11'E DÖNÜYOR

23 yaşındaki Malili kanat oyuncusunun idmanlardaki çalışkan görüntüsü teknik heyetin dikkatini çekerken, Nene'nin Eyüpspor karşılaşmasına ilk 11'de başlaması ihtimali öne çıktı.

ASENSİO'DAN SEVİNDİRİCİ HABER

Fenerbahçe'de bir diğer gelişme ise Marco Asensio cephesinde yaşandı. Konyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 5 maç formasından uzak kalan İspanyol futbolcu, takımla çalışmalara yeniden başladı.

Eyüpspor maçının hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanın ısınma bölümünde takım arkadaşlarıyla çalışan Asensio, daha sonra bireysel koşu ile güç ve kuvvet çalışmalarına devam etti.

KADRODA YER ALACAK

Fenerbahçe'nin daha önce yaptığı açıklamaya göre 30 yaşındaki yıldız, Pazar günü saat 17.00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda bulunacak.

Asensio'nun karşılaşmada ne kadar süre alacağı ise teknik heyetin maç günü vereceği karara bağlı olacak.