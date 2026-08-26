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Fenerbahçe'de ayrılık sonrası itiraf geldi: Beni gönderdiler

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun ayrılık sonrası itiraf gündem oldu. Başarılı isim "Beni gönderdiler" sözleriyle ayrılığın nedenini açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de ayrılık sonrası itiraf geldi: Beni gönderdiler

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kulübüyle yollarını ayırarak İtalya'nın köklü ekiplerinden Roma'ya transfer oldu.

25 yaşındaki savunmacının bu transferi, zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir kiralık anlaşma kapsamında gerçekleşti.

AYRILIK İTİRAFI GELDİ

Transferin ardından açıklama yapan Oosterwolde, Fenerbahçe'den ayrılmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Genç oyuncu, kulüpte bir yıl daha kalmayı arzu ettiğini ancak bu yönde bir karar alınmadığını belirterek ayrılığın kendi tercihi olmadığının altını çizdi.

Fenerbahçe'de ayrılık sonrası itiraf geldi: Beni gönderdiler - Resim : 1

Oosterwolde taraftara yönelik mesajında, "Ayrıldığım için üzgünüm. Maalesef gitmem yönünde karar alındı. Ben 1 yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi. Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Takımı desteklemeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.

ROMA'DA YENİ SAYFA AÇILIYOR

Zorunlu satın alma opsiyonuyla gerçekleşen bu transferle birlikte Oosterwolde, kariyerinde İtalya Serie A'da yeni bir sayfa açmış oldu. Genç savunmacının Roma'da göstereceği performans, hem kendi kariyeri hem de kulübün gelecekteki planlaması açısından merakla takip edilecek.

SAVUNMADA ARAYIŞ DEVAM EDİYOR

Oosterwolde'nin ayrılığının ardından Fenerbahçe yönetiminin savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdığı biliniyor.

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Sarı-lacivertli ekibin bu boşluğu doldurmak amacıyla İngiltere Premier Lig'den takip ettiği isimlerle görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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