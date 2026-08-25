Fenerbahçe'den ayrıldı: Yerine gelen isim belli oldu

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu şekillendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Savunma hattındaki eksikliği gidermek isteyen Sarı - Lacivertli yönetim, gözünü İngiltere Premier Lig'e çevirerek Arsenal forması giyen 22 yaşındaki stoper Cristhian Mosquera'yı transfer listesine ekledi.

TAKVİYE GELİYOR

Vedat Muriç, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak için güçlü bir kadro oluşturma stratejisini sürdürüyor. Sarı Lacivertli kulüp yönetimi, bu hedef doğrultusunda savunma bölgesinde de önemli bir takviye arayışına girdi.

OOSTERWOLDE'NİN YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Jayden Oosterwolde'nin takımdan ayrılmasının ardından stoper pozisyonunda yaşanan boşluğu gidermek isteyen Sarı - Lacivertliler, bu doğrultuda İngiltere piyasasına yöneldi. Kulüp yetkilileri, teknik heyetin belirlediği transfer listesi çerçevesinde Mosquera için resmi girişimlere başladı.

KİRALIK TRANSFER İHTİMALİ GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin genç savunmacıyı öncelikli olarak kiralık formülle kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi. Arsenal cephesinde ise Mosquera'nın geleceğine ilişkin nihai kararın teknik direktör Mikel Arteta'ya bırakıldığı bildirildi. İngiliz teknik adamın vereceği karar, transferin akıbetini doğrudan belirleyecek en kritik faktör olarak öne çıkıyor.

37 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon başında Arsenal'e transfer olan Mosquera, kısa sürede Arteta'nın güvenini kazanarak 37 resmi maçta forma giyme fırsatı buldu. İspanya Milli Takımı'nda da 2 kez forma giyen genç oyuncunun güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak açıklanıyor.