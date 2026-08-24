Son Dakika | Fenerbahçe'de takım arkadaşlarıyla vedalaştı: İmza atmaya gidiyor
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Roma'ya transfer oluyor. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Oosterwolde bu akşam İtalya'ya gidecek.
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken bir ayrılık daha yaşandı.
TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI ROMA'YA GİDİYOR
TRT Spor'un haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Jayden Oosterwolde transferinde mutlu sona ulaştı.
Saat 16.00 sularında Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen Hollandalı stoper, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 25 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde İtalya'ya hareket etmesi bekleniyor.
1 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 4 bin 86 dakika sahada kaldı. Oosterwolde bu sürede 1 gol ve 1 asist kaydetti.
BONSERVİSİNE 6 MİLYON EURO ÖDENDİ
2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Parma'dan transfer edilen Jayden Oosterwolde için 6 milyon euro bonservis ödendi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi