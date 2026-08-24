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Halk TV Spor Son Dakika | Fenerbahçe'de takım arkadaşlarıyla vedalaştı: İmza atmaya gidiyor

Son Dakika | Fenerbahçe'de takım arkadaşlarıyla vedalaştı: İmza atmaya gidiyor

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Roma'ya transfer oluyor. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Oosterwolde bu akşam İtalya'ya gidecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Fenerbahçe'de takım arkadaşlarıyla vedalaştı: İmza atmaya gidiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken bir ayrılık daha yaşandı.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI ROMA'YA GİDİYOR

TRT Spor'un haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Jayden Oosterwolde transferinde mutlu sona ulaştı.

Saat 16.00 sularında Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen Hollandalı stoper, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 25 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde İtalya'ya hareket etmesi bekleniyor.

Son Dakika | Fenerbahçe'de takım arkadaşlarıyla vedalaştı: İmza atmaya gidiyor - Resim : 1

1 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 4 bin 86 dakika sahada kaldı. Oosterwolde bu sürede 1 gol ve 1 asist kaydetti.

BONSERVİSİNE 6 MİLYON EURO ÖDENDİ

2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Parma'dan transfer edilen Jayden Oosterwolde için 6 milyon euro bonservis ödendi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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