Fenerbahçe'de 7 isimle yollar ayrıldı: Yeni yönetimden sürpriz karar

Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe arsaVev'de ayrılıklar art arda açıklandı. Sarı-lacivertliler yeni sezon planlaması kapsamında 7 futbolcusuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

7 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre gönderilen isimler Zoe Van Eynde, Elena Santos, Göknur Güleryüz, Maria Paula Salas, Mariam Diakite, Karyna Alkhovik ve Olga Massombo oldu.

Sarı-lacivertliler konuya dair yaptığı açıklamada "Yeni sezon planlaması kapsamında Zoe Van Eynde, Elena Santos, Göknur Güleryüz, Maria Paula Salas, Mariam Diakite, Karyna Alkhovik ve Olga Massombo ile yollarımız ayrılmıştır. Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz" sözlerini sarf etti.

ŞAMPİYON OLDULAR

Bu sezon oynanan 30 maçta 83 puan toplamayı başaran Fenerbahçe arsaVev ilk sırada yer alarak şampiyon oldu.