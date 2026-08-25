Fenerbahçe tehlikesini anlattı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek Lyon’da teknik direktör Paulo Fonseca ve Lois Openda, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı Fenerbahçe tehlikesini de anlattı.

Kulübün yakın tarihini yazmak için önemli bir maça çıkacaklarını belirten Fonseca, "Oyuncularım çok motive. Bizim için son derece önemli bir an. Kulüp için önemli bir gün. Özellikle kulübün yakın tarihini yazmak açısından önemli olacak ama aynı zamanda rakibin kalitesinin bilincindeyiz. Son derece dengeli bir durum. Bu kelime için en doğru ifade denge olacaktır. Ben de oyuncularıma bir denge bulmanın önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

‘ROTASYONU GERÇEKLEŞTİRDİK ÇÜNKÜ BÜTÜN OYUNCULARIMA İNANIYORUM’

Yarınki maçın önemini düşünerek lig maçında rotasyona gittiğini ifade eden Portekizli teknik adam, “Ben kendi ekibim adına konuşabilirim. Biz rotasyonu gerçekleştirdik çünkü bütün oyuncularıma inanıyorum. Son derece olumlu yanıt verdiler, reaksiyon gösterdiler. Antrenör olarak aynı zamanda bu maçın önemini düşündüm. Oyuncuların kondisyonu da önemliydi benim için. Bir oyuncuyu 3-4 maç üst üste oynatmak, bu çok kolay değil. O yüzden böyle bir rotasyon yapmaya karar verdik” diye konuştu.

‘FENERBAHÇE KONTRATAKLARDA TEHLİKELİ OLABİLİR’

İki takım için de önemli bir mücadele olacağına dikkat çeken Fonseca, “Sanırım açık bir maç olacak. İki takım da bu maçın çok önemli olduğunu biliyor ve kazanmak için çıkıyor. Fenerbahçe savunma yapmak için gelmiyor, aynı zamanda kazanmak için geliyor ve bu da normal. Çok dengeli olmamız gerekiyor çünkü Fenerbahçe kontrataklarda tehlikeli olabilir. Özellikle savunma geçişlerinde biz de buna dikkat etmeliyiz. Her 2 takım da kazanmaya çıkacağı için açık bir maç olacak. Biz insiyatif gerçekleştirerek kendi oyunumuzu oynayacağız. Hücum yapmak istiyoruz. Mümkün olduğunca, fırsat elimize geçtikçe hücum yapmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin hücum geçişlerinde tehlikeli olabileceğini biliyoruz” dedi.

‘BİZ KULÜP İÇİN TARİH YAZMAK İSTİYORUZ’

Fransız ekibinin son yıllarda Şampiyonlar Ligi’ne giremediğini hatırlatan Fonseca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu maç motivasyon bulma açısından kolay bir maç. Kulübün tarihini biliyoruz. Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne girilemedi. Biz kulüp için tarih yazmak istiyoruz, bizim için önemli ve esas olan bu. Herkes bugün Lyon'un farklı bir kulüp olduğunu görüyor. Yapılan yatırımlara baktığınız zaman bunu görüyoruz ama biz iddialıyız. Aynı zamanda tarihe yazılacak bir şey gerçekleştirmek istiyoruz, herkes tarih yazmak konusunda motive. Ben hep pozitif oldum burada büyük bir fırsat var. Herkes Şampiyonlar Ligi'ne girmenin bilincinde. Birçok şeyden konuşabiliriz, konuştuk ama burada en önemli şey pozitif ve motive olmak. Ve tabii ki dengeli olmalıyız."

‘FENERBAHÇE TARAFTARLARI ÇOK TUTKULU AMA AGRESİF, SALDIRGAN TARAFTARLAR DEĞİLLER’

Fonseca, Fransız bir gazetecinin yarınki maçta ‘"Güvenlik gerekçesiyle endişeleniyor musun?’ sorusu üzerine sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz sadece sahaya odaklıyız. Fenerbahçe taraftarları çok tutkulu ama agresif, saldırgan taraftarlar değiller. Ben buraya gelip, sorun yaratacak taraftar olacağını düşünmüyorum. Biz ilk maçta harika bir atmosfere tanık olmuştuk. Burada da maça olumlu katkı sağlamak için taraftarlar gelecek. Böyle olduğu zaman bu atmosferi çok seviyoruz. Herkesin tutkuyla maç seyretmesi hepimizin beklentisi. Ben de hem bizim tarafımızda hem Fenerbahçe tarafında büyük bir atmosfer oluşacağını bekliyorum. Herkesin keyif alacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarları da futbolu seven, iyi, oyunculara saygı duyan taraftarlar.”

OPENDA: HERKES BU YIL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTMEK İSTİYOR

Takımdaki herkesin bu sene Şampiyonlar Ligi’ne gitmek istediğini söyleyen Lois Openda, “Beklentiyi hissediyoruz ama bu olumsuz bir beklenti değil. Herkes oynamaya hevesli. Herkes bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Şehirde yarınki maç için pozitif bir beklenti var. Çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Herkes konsantre olmak zorunda. Şampiyonlar Ligi'nde olma isteğiyle maça çıkacağız, bu 6 yıldır bekleniyor. Herkesin kulüpte, şehirde istediği şey Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Herkes elinden geleni yapacak” dedi.

‘İLK MAÇTAKİ ATMOSFER OLAĞANÜSTÜYDÜ’

Kadıköy’de oynanan karşılaşmada olağanüstü bir atmosfer olduğunu söyleyen Belçikalı futbolcu, “İlk maçtaki atmosfer olağanüstüydü. Taraftarlar çok iyiydi, ambiyans çok iyiydi. Aynısını burada yaratacağımıza inanıyorum. Taraftarlar başlangıçtan beri öyle yine ful olacak stat. Ne kadar istekli ve çılgın olduklarını kanıtlayacaklar. Türkiye'ye iyi bir sonuç elde etmek için gitmiştik. Kalitemi iyi kullandığımı düşünüyorum. Birçok maçta olduğu gibi alanlar olacak. Burada kaliteli oyuncularımız var. Sadece hız ve alan değil bütüne odaklanmalıyız. Yarınki maç herkes için olduğu gibi benim için de önemli. Maça hazırız, bu hafta çok çalışarak yarın için hazırlandık” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK BÜYÜK BİR EKİPLE KARŞI KARŞIYA GELECEĞİZ’

Sarı-lacivertli ekibin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku ile maç için temas kurmadıklarını söyleyen Openda, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lukaku ile maç için temas kurmadık. Onu iyi tanıyorum ama konuşmadık. Tur şansı eşit. Çok büyük bir ekiple karşı karşıya geleceğiz. Onların kalitesini de kendi kalitemizi de biliyoruz. Tur şansı yüzde elliye elli ama taraftarımız önünde kendi evimizde oynayacağız. Her 2 takımın 11 oyuncusu sahada olacak. Bir favori olduğunu söyleyemem."