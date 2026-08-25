Son dakika | Fenerbahçe'den Lyon uyarısı: Yasaklı 2 bölge açıklandı

Fenerbahçe, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de OL Stadium'da, Olympique Lyon ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesi öncesinde taraftarlarını uyardı. Sarı - Lacivertli kulüp, Misafir Takım Tribünü'nden maçı takip edecek taraftarların yerel makamlarca alınan güvenlik tedbirlerine dikkat etmesi gerektiğini duyurdu.

Fenerbahçe ayrıca Fenerbahçe taraftarının bulunmaması gereken 2 yasaklı bölgeyi de açıkladı.

YASAKLI BÖLGE VE SAAT ARALIĞI

Fransız makamlarının kamu düzeni kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda, Fenerbahçe taraftarlarının belirli bölgelerde belirli saatlerde tanınabilir şekilde bulunmaları yasaklandı. Söz konusu yasak, 26 Ağustos Çarşamba saat 06.00 ile 27 Ağustos Perşembe saat 06.00 arasında geçerli olacak. Bu süre zarfında Décines ve Meyzieu bölgelerinde Fenerbahçe taraftarı olduğunu belli edecek şekilde bulunulması yasak. Aynı bölgelerde belirtilen zaman aralığında alkol ve piroteknik malzeme taşınması da yasaklanan uygulamalar arasında yer alıyor. Ayrıca taraftarların Vieux Lyon ve Presqu'île bölgelerinden de uzak durması tavsiye ediliyor.

BİLETLER İÇİN EUREXPO'YA GİDİLMESİ ZORUNLU

Tüm Fenerbahçeli taraftarların biletlerini teslim alabilmek için Eurexpo bölgesine gitmesi gerekiyor. Toplu taşımayla ulaşım isteyenler Grange Blanche durağından Eurexpo yönüne giden T5 tramvayını kullanabilecek; bu güzergahın yaklaşık 20 dakika sürmesi bekleniyor. Özel araç, minibüs veya taksiyle gelecekler ise Rue Marius Berliet, 69680 Chassieu adresindeki P0 otoparkını (Eurexpo Kuzey Girişi) ücretsiz olarak kullanabilecek.

TARAFTAR OTOBÜSLERİ İÇİN SAAT PLANLAMASI

Taraftar otobüsleriyle ilgili de belirli bir zaman çizelgesi oluşturuldu. Saat 17.30'dan önce şehre ulaşan otobüslerin yolcularını Lyon şehir merkezinde indirmesi gerekiyor. 17.30 ile 20.15 arasında gelen otobüsler ise yolcularını doğrudan Eurexpo otobüs parkında indirecek. Yolcu indirme işleminin ardından otobüslerin OL Stadium'daki misafir otoparkına geçmesi isteniyor. Eurexpo alanında otobüs parkına izin verilmediği, maç sonunda taraftarların yine stadyum otoparkındaki otobüslerine yönlendirileceği belirtiliyor.

BİLET TESLİMİ VE STADYUMA GİRİŞ KURALLARI

Biletlerin yalnızca kişisel voucher belgesi ibraz edilerek teslim edileceği açıklandı. Bilet teslim işlemleri saat 17.30 ile 20.15 arasında gerçekleştirilecek. Misafir taraftar sektörüne giriş, yalnızca Eurexpo'dan kalkan "Shuttle 1 Stadium" servisini kullanan taraftarlara tanınacak. Fenerbahçe taraftarlarının Lyon'un kendi tribünlerine girişine izin verilmeyecek ve stadyuma bireysel olarak doğrudan ulaşım mümkün olmayacak. Eurexpo'dan OL Stadium'a ulaşımın shuttle servisiyle yaklaşık 15 dakika süreceği belirtiliyor.

STADYUM İÇİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Misafir sektörüne girmeden önce takım renklerinin görünür biçimde taşınmaması isteniyor. Stadyuma en fazla 30x20x10 santimetre (A4) boyutunda çantalarla girilebilecek. Yiyecek ve içeceklerin misafir sektörüne alınmayacağı, silah, tehlikeli madde, lazer işaretleyici, piroteknik ürün ve yanıcı sıvıların kesinlikle yasak olduğu vurgulanıyor. Alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu tespit edilen kişilerin stadyuma alınmayacağı, nefret veya ayrımcılık içeren sembol ve yazıların da yasaklandığı bildirildi. Stadyumun tüm alanlarında sigara içilmesi yasak olup tesiste video gözetim sistemi bulunduğu hatırlatılıyor.

MAÇ SONRASI ÇIKIŞ PROSEDÜRÜ

Güvenlik gerekçesiyle taraftarların karşılaşmanın ardından bir süre misafir sektöründe bekletilmesi öngörülüyor. Bu sürenin ardından taraftarlar kontrollü bir şekilde shuttle servisleriyle Eurexpo bölgesine veya şehir merkezine ulaştırılacak. Otobüsle gelen taraftarların ise doğrudan stadyum otoparkındaki kendi araçlarına yönlendirileceği belirtiliyor.