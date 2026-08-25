Fenerbahçe nasıl tur atlar? İsmail Kartal'dan Lyon'a sürpriz kadro
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için Fransa'da sahaya çıkacak. Fenerbahçe nasıl tur atlar? İsmail Kartal'dan Lyon'a sürpriz kadro.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe nasıl tur atlar? İsmail Kartal'dan Lyon'a sürpriz kadro kararı geldi.
Sarı lacivertli takım İstanbul'daki ilk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı.
Lyon'un Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini Fransa'da normal sürede yenmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girecek.
Yenilgisi halinde Şampiyonlar Ligi'nde Lyon yer alacak.
Beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek.
İSMAİL KARTAL'DAN LYON'A SÜRPRİZ KADRO
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, müsabakada forma giyemeyecek.
İsmail Kartal'ın maça sürpriz bir kadro süreceği öğrenildi. Orta sahada Kante ve Guendouzi'nin yanı sıra İsmail Yüksek'in de yer alacağı belirtildi.
Lukaku ve Muriqi ise yedek soyunacak.
Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon karşısında muhtemel 11'i şöyle:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca.