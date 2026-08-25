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Halk TV Spor Lyon Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi: Belli oldu

Lyon Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi: Belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için son 90 dakikaya çıkacak. Lyon Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Lyon Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi: Belli oldu - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lyon Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi: Belli oldu - Fotoğraf: 2
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Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Luca Zufferli olacak.

Lyon Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi: Belli oldu - Fotoğraf: 3
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Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları, turu geçen tarafı belirleyecek.

Lyon Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi: Belli oldu - Fotoğraf: 4
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Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, maç kadrosunda bulunmuyor.

Lyon Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi: Belli oldu - Fotoğraf: 5
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Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 306. karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 305 müsabakada 121 galibiyet elde ederken 67 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 305 mücadelede rakip fileleri 415 kez havalandırdı, kalesinde ise 425 gol gördü.

Lyon Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi: Belli oldu - Fotoğraf: 6
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UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 47 karşılaşmada 18 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 15 maçtan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, 14 maçı ise mağlubiyetle tamamladı. Sarı lacivertliler, 47 maçta rakip fileleri 68 kez havalandırırken kalesinde 53 gol gördü.

Lyon Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi: Belli oldu - Fotoğraf: 7
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Peki Lyon - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma yarın akşam (26 Ağustos Çarşamba) Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Lyon Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi: Belli oldu - Fotoğraf: 8
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Maçı TRT 1 canlı yayınlayacak. Karşılaşma şifresiz ekrana gelecek.

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