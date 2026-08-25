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Fenerbahçe'nin Lyon kadrosu resmen açıklandı: 4 eksik

Fenerbahçe'nin Lyon kadrosu resmen açıklandı. 4 futbolcu kadroda bulunmuyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'nin Lyon kadrosu resmen açıklandı: 4 eksik

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play off rövanşında Fransa'da Olimpik Lyon'la oynayacağı maçın kamp kadrosu resmen açıklandı. Takımda 4 eksik bulunuyor.

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FIFA Beyin Sarsıntısı Protokolü kapsamında gözetim altında olan Kerem Aktürkoğlu, sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme tespit edilen Marco Asensio, üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen kaleci Mert Günok ile Çağlar Söyüncü de kafilede yer almadı.

FENERBAHÇE'NİN LYON KADROSU

Fenerbahçe'nin Lyon kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Ederson Moraes, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Aké, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Fransa Marco Asensio
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