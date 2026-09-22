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Fenerbahçe resmen açıkladı: Anlaşma tamam imzalar atıldı

Fenerbahçe Kulübü yeni anlaşmayı resmen açıkladı. İmzalar atıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe resmen açıkladı: Anlaşma tamam imzalar atıldı

Fenerbahçe Kulübü, ünlü oyuncuyla yaptığı yeni anlaşmayı açıkladı. İmzaların atıldığı belirtildi.

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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Emma Meesseman ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. 1.93 boyundaki oyuncu 1 yıl daha takımda kalacak

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımımız, Avrupa kadın basketbolunun en özel oyuncuları arasında yer alan, EuroLeague Women'da üst üste iki kez 'En Değerli Oyuncu' seçilen oyuncumuz Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır.
2022-23 sezonunda ailemize katılan, bugüne dek kazandığımız tüm tarihi başarılarda ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Emma Meesseman 2026-27 sezonunun sonuna kadar formamızı giymeye devam edecektir.

Fenerbahçe resmen açıkladı: Anlaşma tamam imzalar atıldı - Resim : 2
Bu anlaşmanın Kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını diliyor, Emma Meesseman’a Fenerbahçe forması altında nice başarılar diliyoruz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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