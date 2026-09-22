Fenerbahçe resmen açıkladı: Anlaşma tamam imzalar atıldı

Fenerbahçe Kulübü, ünlü oyuncuyla yaptığı yeni anlaşmayı açıkladı. İmzaların atıldığı belirtildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Emma Meesseman ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. 1.93 boyundaki oyuncu 1 yıl daha takımda kalacak

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımımız, Avrupa kadın basketbolunun en özel oyuncuları arasında yer alan, EuroLeague Women'da üst üste iki kez 'En Değerli Oyuncu' seçilen oyuncumuz Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır.

2022-23 sezonunda ailemize katılan, bugüne dek kazandığımız tüm tarihi başarılarda ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Emma Meesseman 2026-27 sezonunun sonuna kadar formamızı giymeye devam edecektir.



Bu anlaşmanın Kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını diliyor, Emma Meesseman’a Fenerbahçe forması altında nice başarılar diliyoruz."