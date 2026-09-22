Fenerbahçe resmen açıkladı: Anlaşma tamam imzalar atıldı
Fenerbahçe Kulübü yeni anlaşmayı resmen açıkladı. İmzalar atıldı.
Fenerbahçe Kulübü, ünlü oyuncuyla yaptığı yeni anlaşmayı açıkladı. İmzaların atıldığı belirtildi.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Emma Meesseman ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. 1.93 boyundaki oyuncu 1 yıl daha takımda kalacak
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımımız, Avrupa kadın basketbolunun en özel oyuncuları arasında yer alan, EuroLeague Women'da üst üste iki kez 'En Değerli Oyuncu' seçilen oyuncumuz Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır.
2022-23 sezonunda ailemize katılan, bugüne dek kazandığımız tüm tarihi başarılarda ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Emma Meesseman 2026-27 sezonunun sonuna kadar formamızı giymeye devam edecektir.
Bu anlaşmanın Kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını diliyor, Emma Meesseman’a Fenerbahçe forması altında nice başarılar diliyoruz."