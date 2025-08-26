Fenerbahçe maçı öncesi isyan ettiren karar
Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği biletleri satışa sundu. Ancak açıklanan bilet fiyatları tepki çekti.
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Ankara'da oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
FİYATLAR TEPKİ ÇEKTİ
31 Ağustos Pazar günü, saat 19.00’da Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi bilet fiyatları tartışma konusu oldu. Özellikle Fenerbahçeli taraftarlar deplasman tribünü için istenen fiyatlar nedeniyle eleştirilerde bulundu.
İŞTE BİLET FİYATLARI
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Eryaman Stadı’nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:
Kale arkası: 3 bin lira
Maraton: 4 bin lira
Kapalı: 5 bin lira
VIP: 10 bin lira
Misafir: 3 bin 750 lira
