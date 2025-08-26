Fenerbahçe maçı öncesi isyan ettiren karar

Fenerbahçe maçı öncesi isyan ettiren karar
Yayınlanma:
Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği biletleri satışa sundu. Ancak açıklanan bilet fiyatları tepki çekti.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Ankara'da oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

FİYATLAR TEPKİ ÇEKTİ

31 Ağustos Pazar günü, saat 19.00’da Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi bilet fiyatları tartışma konusu oldu. Özellikle Fenerbahçeli taraftarlar deplasman tribünü için istenen fiyatlar nedeniyle eleştirilerde bulundu.

İŞTE BİLET FİYATLARI

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Eryaman Stadı’nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

Kale arkası: 3 bin lira

Maraton: 4 bin lira

Kapalı: 5 bin lira

VIP: 10 bin lira

Misafir: 3 bin 750 lira

Kerem Aktürkoğlu maça saatler kala Fenerbahçe'ye kararını ilettiKerem Aktürkoğlu maça saatler kala Fenerbahçe'ye kararını iletti

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacakBenfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak

Fenerbahçe'de transfer iptal olduFenerbahçe'de transfer iptal oldu

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Spor
Dursun Özbek imzayı bizzat attı: Galatasaray'da anlaşma açıklandı
Dursun Özbek imzayı bizzat attı: Galatasaray'da anlaşma açıklandı
Yunus Akgün'ün Abdülkerim Bardakçı hatası olay oldu
Yunus Akgün'ün Abdülkerim Bardakçı hatası olay oldu
Mourinho'dan yönetime olay sözler: Maç öncesi bombayı bıraktı
Mourinho'dan yönetime olay sözler: Maç öncesi bombayı bıraktı