Kerem Aktürkoğlu maça saatler kala Fenerbahçe'ye kararını iletti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Benfica ile karşılaşacak. 27 Ağustos’ta Estadio De Luz’da oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe kafilesi, Portekiz’e giderken Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilere mesaj yolladı.

“BENİ ALMADAN İSTANBUL’A DÖNMEYİN”

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe’ye transfer olmak isteyen Kerem Aktürkoğlu, "Beni almadan İstanbul’a dönmeyin, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamaya geleceğim" dedi.

ALİ KOÇ VE HAKAN SAFİ PORTEKİZ’DE KALACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Hakan Safi’nin Benfica maçının ardından Portekiz’de kalacağı ve Perşembe günü görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.

İNDİRİM TALEP EDİLMEYECEK

Fenerbahçe yönetimi yapılacak görüşmede 22.5 milyon euroluk bonservis bedeli teklifini yineleyecek herhangi bir indirim talep edilmeyecek.