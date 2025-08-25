Fenerbahçe'de transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de transfer iptal oldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Livakovic'e İngiltere'den resmi teklif yapıldı ancak transfer iptal oldu.

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan kaleci Dominik Livakovic için hamle yaptı.

LIVAKOVIC İÇİN TEKLİF YAPILDI

A Spor'da yer alan habere göre; Nottingham Forest, Livakovic için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı.

liva.jpg

TRANSFER İPTAL OLDU

Hırvat kaleci ve İngiliz ekibi arasındaki maaş pazarlığının olumsuz sonuçlanması sonrası transferin iptal olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023 yılında 6 milyon 650 bin euro bonservis karşılığında Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Dominik Livakovic, takımıyla 72 maçta forma giydi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

