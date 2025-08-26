Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica deplasmanına çıkacak.
Estadio da Luz'da oynanacak mücadele, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
İLK MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI
Kadıköy'de Chobani Stadı'nda oynanan ilk mücadele, 0-0'lık eşitlikle tamamlanmıştı.
Temsilcimiz, deplasmanda alacağı galibiyetle adını lig etabına yazdırmayı hedefliyor.
KAZANIRSA 16 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALACAK
Son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Fenerbahçe, Portekiz deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda 16 yıl sonra Devler Ligi'nde yer alacak.
MAÇIN HAKEMİ SLAVKO VINCIC
Kritik mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.
Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapacak.
DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA
Benfica - Fenerbahçe mücadelesi, TRT 1 ekranlarından naklen olarak ekrana gelecek.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Sarı-lacivertlilerde Cenk Tosun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao UEFA'ya bildirilen listede yer almıyor.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:
İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri