Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması yapılırken sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin iki sezon önce büyük umutlarla transfer ettiği Ognjen Mimovic'in, resmi maçlarda forma şansı bulamadan takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE KARİYERİ BAŞLAMADAN BİTİYOR

Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic, şu ana kadar sarı-lacivertli formayla resmi bir maçta görev yapamadı.

22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma karşılaşmasında maç kadrosuna dahil edilse de forma şansı bulamadı.

KOCAELİSPOR DEVREDE

Genç sağ bek için Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un harekete geçtiği iddia edildi. Yeşil-siyahlı ekibin, ara transfer döneminde Sırp oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öne sürülen Mimovic'in, düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye olumlu yaklaştığı ifade edildi.

KİRALIK SERÜVENİ DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra doğrudan kadroda yer bulamayan genç futbolcu, daha önce Zenit ve Pafos'a kiralanmıştı.

Sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşmesi bulunan Mimovic'in geleceğine ilişkin son kararın teknik heyetin raporu doğrultusunda verileceği öğrenildi.

KARTAL RAPORU BEKLENİYOR

Teknik direktör İsmail Kartal'ın milli ara sonrasında oyuncuyla ilgili değerlendirmesini yönetime sunması beklenirken, Kocaelispor'un ilgisinin resmi girişime dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu.