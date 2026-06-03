Halk TV Spor Fenerbahçe finalden 1 maç uzakta

Fenerbahçe finalden 1 maç uzakta Anadolu Efes'i konuk eden Fenerbahçe Beko parkeden 73-72'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler seride bir maç daha kazanması halinde finale yükselecek.