Fenerbahçe finalden 1 maç uzakta
Anadolu Efes'i konuk eden Fenerbahçe Beko parkeden 73-72'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler seride bir maç daha kazanması halinde finale yükselecek.
Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 yendi.
FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ MAÇI KAZANIRSA FİNALDE
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, seride durumu 2-0 yaptı. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride üçüncü maç, 5 Haziran Cuma günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
DETAYLAR
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Murat Ciner
Fenerbahçe Beko: Hall 8, Horton-Tucker 19, Tarık Biberovic 20, Melli 2, Birch 3, Metecan Birsen 2, Baldwin 14, Onuralp Bitim 1, Jantunen 1, Zagars 3
Anadolu Efes: Weiler-Babb 3, Larkin 7, Dozier 12, Ercan Osmani 2, Dessert 5, Beaubois 4, Şehmus Hazer 12, Loyd 19, Smits 5, Erkan Yılmaz 3, Jones
1. Periyot: 16-18
Devre: 32-47
3. Periyot: 56-58
Beş faulle çıkan: 38.42 Ercan Osmani (Anadolu Efes)