Fenerbahçe 25 milyon euroya anlaştı: Gol makinesi geliyor

Fenerbahçe'nin başkan Aziz Yıldırım'ın özellikle istediği golcü futbolcu için kulübüyle 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı ileri sürüldü.

Vedat Muriqi'den sonra bir santrfor daha almak isteyen sarı lacivertlilerin gol makinesini transfer etmeye çok yakın oldukları bildirildi. Fanatik'teki habere göre Serhou Guirassy için kulübü Borussia Dortmund ile anlaşma sağlandı.

TAKSİTLER HALİNDE ÖDENECEK

Anlaşmanın detayları da haberde yer aldı. Buna göre başkan Aziz Yıldırım’ın talimatıyla harekete geçen yönetici Cihan Kamer, Alman kulübüyle 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Bu paranın taksitlerle ödenmesi de karara bağlandı.

30 yaşındaki Gineli futbolcuya ödenecek ücretin de belli olduğu bildirildi. Serhou Guirassy ile yıllık 10 milyon euro karşılığında sözleşme imzalanacağı iddia edildi.



Borussa Dortmund'a 3 sezon önce Stuttgart'tan transfer edilen Serhou Guirassy, daha önce de Fransa'nın Rennes kulübünde forma giyiyordu.

Kulüp kariyerinde 393 maçta 173 gol atan Serhou Guirassy, Gine Milli Takımı'nın formasını da 23 maçta giyip, fileleri 9 kez havalandırdı.