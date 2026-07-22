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Halk TV Spor Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de talip oldu: Rakibinden 1 milyon euro fazla verdi

Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de talip oldu: Rakibinden 1 milyon euro fazla verdi

Galatasaray'ın talip olduğu Rafael Leao için Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibinden 1 milyon euro fazla maaş teklif etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de talip oldu: Rakibinden 1 milyon euro fazla verdi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler, Milan'dan ayrılmayı kafasına koyan Rafael Leao'yu kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE 1 MİLYON EURO FAZLA TEKLİF ETTİ

Galatasaray'ın Portekizli futbolcu için 11 milyon euro teklif ettiği öne sürülürken Fenerbahçe'den yeni bir teklif geldi. SportMediaset'in haberine göre; sarı-lacivertliler 4 yıllık sözleşme ve 12 milyon euro teklif etti.

Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de talip oldu: Rakibinden 1 milyon euro fazla verdi - Resim : 1

MILAN'IN BEKLENTİSİ EN AZ 50 MİLYON EURO

Öte yandan Milan yıldız futbolcu için kararını verdi. İtalyan kulübünün 50 milyon euro bonservis bedelinin altındaki hiçbir teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi.

10 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 maça çıkan Rafael Leao, bin 968 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu bu sürede 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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