Fatih Terim'e sürpriz talip: Aziz Yıldırım'ın hamlesi ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'u düşünüyor.

AZİZ YILDIRIM'IN HEDEFİ JORGE JESUS

25 Mayıs'ta Portekizli teknik adamla bir araya gelmesi beklenen Aziz Yıldırım, 10 milyon euro maaş teklif edecek.

Fenerbahçe'yle anlaşması halinde Al Nassr'dan ayrılacak olan Jorge Jesus'un yerine gelecek isim için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

"FATİH TERİM ADAYLAR ARASINDA"

NOW Spor'da açıklamalarda bulunan Ersin Düzen, Suudi Arabistan kulübünün Fatih Terim'in kapısını çalabileceğini dile getirdi.

Ersin Düzen açıklamasında "Al-Nassr, Fatih Terim'in kapısını çalabilir. Belki de bir teklif yapmıştır ya da yapmak üzeredir. Hocama yeniden Arabistan yolları gözükebilir. Jesus'un Al-Nassr ile sözleşmesi bitiyor. Suudi Arabistan tarafından aldığım bilgi Fatih Terim'in adaylar arasında olduğu yönünde" dedi.

AL SHABAB'I ÇALIŞTIRMIŞTI

Daha önce Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim takımın başında çıktığı 23 maçta 1.74 puan ortalaması yakaladı.