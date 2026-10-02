Fatih Terim Süper Lig’deki şampiyon adayını açıkladı

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ilişkin görüşlerini paylaşırken favorisini de açıkladı.

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacak takımla ilgili tahminini paylaştı.

Kendi YouTube kanalında Süper Lig gündemini değerlendiren Terim, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı öne çıkardığını söyledi.

"FAVORİM GALATASARAY"

Fatih Terim, sarı-kırmızılıların kadro kalitesi, teknik heyeti ve kulüp yapılanması açısından rakiplerinin önünde olduğunu ifade etti.

Deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın sezon sonunda üst üste 5. şampiyonluğuna ulaşacağına inandığını belirtti.

Terim, değerlendirmesinde Galatasaray'ın mevcut kadrosu ve teknik yapısına dikkat çekerek sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk yarışında favori olduğunu dile getirdi.

"GALATASARAY’IN REKORUNU GALATASARAY KIRSIN"

Galatasaray'ın üst üste 5. şampiyonluğa ulaşması halinde önemli bir başarı elde edeceğini belirten Terim, bu ihtimalden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Terim, "Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı her şeye rağmen Galatasaray. Kadrosu, hocası, kulüp yapısı nedeniyle favorim Galatasaray. 5. şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Umarım da olur. Galatasaray'ın rekorunu Galatasaray'ın kırmasını isterim" ifadelerini kullandı.