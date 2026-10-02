Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fatih Terim Süper Lig’deki şampiyon adayını açıkladı

Fatih Terim Süper Lig’deki şampiyon adayını açıkladı

Fatih Terim, Süper Lig’de sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyecek adayını açıkladı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fatih Terim Süper Lig’deki şampiyon adayını açıkladı

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ilişkin görüşlerini paylaşırken favorisini de açıkladı.

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacak takımla ilgili tahminini paylaştı.

Kendi YouTube kanalında Süper Lig gündemini değerlendiren Terim, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı öne çıkardığını söyledi.

"FAVORİM GALATASARAY"

Fatih Terim, sarı-kırmızılıların kadro kalitesi, teknik heyeti ve kulüp yapılanması açısından rakiplerinin önünde olduğunu ifade etti.

Erman Toroğlu İçişleri Bakanı'na mektup yazdı: Gündoğdu bana dedi ki!Erman Toroğlu İçişleri Bakanı'na mektup yazdı: Gündoğdu bana dedi ki!

Deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın sezon sonunda üst üste 5. şampiyonluğuna ulaşacağına inandığını belirtti.

Terim, değerlendirmesinde Galatasaray'ın mevcut kadrosu ve teknik yapısına dikkat çekerek sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk yarışında favori olduğunu dile getirdi.

"GALATASARAY’IN REKORUNU GALATASARAY KIRSIN"

Galatasaray'ın üst üste 5. şampiyonluğa ulaşması halinde önemli bir başarı elde edeceğini belirten Terim, bu ihtimalden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Terim, "Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı her şeye rağmen Galatasaray. Kadrosu, hocası, kulüp yapısı nedeniyle favorim Galatasaray. 5. şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Umarım da olur. Galatasaray'ın rekorunu Galatasaray'ın kırmasını isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fatih Terim Galatasaray Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro