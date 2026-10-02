Futbolda hakem soruşturması sürerken, eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, İçişleri Bakanı'na mektup yazdı. "Gündoğdu bana dedi ki" diyen Toroğlu, kendisi için "Hakemleri tayin ediyor" ifadesini kullanan polis Ali Tuna'yı şikayet etti.

Toroğlu, "Sayın İçişleri Bakanı’na açık mektup" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı. Toroğlu'nun Sözcü'deki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

Sayın İçişleri Bakanım, haddim olmayarak size basın yoluyla ulaşmak istedim.

Bakın Sayın Bakanım, yıllar önce asker hakemler vardı, subay ve astsubay. Türk futbolu bu konuda büyük sıkıntılar çekti. Ben de bu konunun yıllarca üzerine gittim. Sonra Genelkurmay çok doğru olarak bu işi kökünden halletti. Yani askerler kendi işine döndüler, başka işlerle

uğraşmadılar.

Şu andaki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu karşılaştığımızda bana dedi ki: “Asker hakemler konusundaki çabaların ve neticesinde sana inanılmaz

kızmıştım. Ama sonra düşündüm ki haklıymışsın.”

"BU ARKADAŞI MAHKEMEYE VERDİM"

Şimdi ikinci kısma geldik Sayın Bakanım. Bakınız; Türkiye’de futbol müsabakaları yapılıyor, liglerde toplam 50 polis arkadaş hakemlik görevi yapıyor. Temsilciler var polis arkadaşlar, 54’ü üst klasmanda 80’i protokolde oturanlar. Saha içi, saha dışı, koridor bu grup Süper Lig ve 1. Lig’de 150 kişi. 2 ve 3. liglerle beraber 284 kişi toplamda görev yapıyorlar. Şimdi Sayın Bakanım, bu arkadaşlar hem polislik görevi yapıyorlar hem de maçlara gidiyorlar. Bir şehirden diğer şehre giderseniz iki ya da üç gün seyahat planlaması olur. Yani bu arkadaşlar 2-3 gün

bulundukları yerde yani esas mesleklerinde iş yapamıyorlar. Ve bu arkadaşlar spor alemiyle, seyirciyle, federasyonla basın mensuplarıyla zaman zaman karşı karşıya geliyorlar. Yıpranan kim? Polis teşkilatı olacak.

Ali Tuna isimli bir polis arkadaş, ben ve Ahmet Çakar için “Hakemleri tayin ediyorlar” demiş. Bu ahlak noksanı beyanatı veren kişi maalesef polis. Bu yazıyı yazmadan evvel bu arkadaşı mahkemeye verdim. Yarın adliyeye gelince polis kıyafetiyle mi gelecek yoksa sivil kıyafetiyle mi? Bu işler, işine gelince öyle, işine gelince böyle olmaz. Polislik çok şerefli ve zor bir meslek. Polis polisliğini yapacak, asker askerliğini, hakem de hakemliğini. Bu kadar basit. Yani fasulyeye nohut karışmayacak. Mutlaka bunu yetkili kurullarınızda değerlendirirsiniz. Sevgi ve saygılarımla gözlerinizden öperim."