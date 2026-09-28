Eski futbolcuyu yıkan haber: 2 şirketi de iflas etti

Bir dönem futbola yaptığı yatırımlar ve spor dünyasına olan yakın ilgisiyle tanınan iş insanı Ahmet Bekmezci'nin tekstil sektöründe faaliyet gösteren iki şirketi için iflas kararı verildi. İstanbul 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, Atel Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ile Elat Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin iflasına hükmetti.

175 MİLYON LİRA

Mahkeme kararıyla birlikte Ahmet Bekmezci'ye ait 175 milyon lira sermayeli Atel Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yanı sıra Elat Dış Ticaret Ltd. Şti. de resmen iflas etmiş oldu.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada iflasın 23 Eylül 2026 tarihinde saat 11.50 itibarıyla gerçekleştiği belirtildi.

SÜREÇ SONUÇ VERMEDİ

Mali sıkıntılar yaşayan şirketlerin NTV'nin haberine göre daha önce konkordato sürecine başvurduğu ancak bu girişimden olumlu sonuç alınamadığı öğrenildi.

Konkordato sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dosya iflas aşamasına taşınırken, mahkeme şirketler hakkında nihai kararını verdi.

ALACAKLILAR İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

İflas kararının kesinleşmesiyle birlikte alacaklılar açısından yeni bir süreç başlayacak. Önümüzdeki dönemde şirketlerin mal varlıklarının tespiti yapılacak ve alacak kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

Tasfiye süreci kapsamında şirketlere ait taşınır ve taşınmaz varlıkların belirlenmesi, uygun görülenlerin satışa çıkarılması ve elde edilen gelirlerin yasal öncelik sırasına göre alacaklılara dağıtılması bekleniyor.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

2009 yılında kurulan şirketlerin iflası, tekstil sektöründe son dönemin dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Özellikle yüksek sermayeli Atel Tekstil'in faaliyetlerini sürdürememesi, sektörde yankı uyandırdı.

Mahkeme kararının ardından gözler şimdi yürütülecek tasfiye işlemleri ve alacaklıların haklarını belirleyecek sürece çevrildi.