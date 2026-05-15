Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi belli oldu

1. Lig yükselme play-off yarı final rövanş maçında Çorum FK, sahasında Bodrum FK ile karşılaştı.

1-0 kaybettiği ilk maçında rövanşını 2-0 kazanan Çorum FK, adını finale yazdırdı.

Çorum FK, 81. dakikada Arda Şengül'ün golüyle 1-0 öne geçti.

90 dakikada başka gol sesi çıkmadı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatma bölümünde 99. dakikada golünü atan Samudio, Çorum FK'ya turu getirdi.

ESENLER EROKSPOR'UN RAKİBİ ÇORUM FK

Finale yükselen Çorum FK, Esenler Erokspor'un rakibi oldu.

Çorum FK, bu sonuçla ilk kez Süper Lig'e bu kadar yaklaşmış oldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, daha önce play-off yarı finali oynamıştı.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek play-off finali, 24 Mayıs Cuma günü Konya'da oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.