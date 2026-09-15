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Halk TV Spor Ertuğrul Doğan'dan Guardiola ve Conte açıklaması

Ertuğrul Doğan'dan Guardiola ve Conte açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör ile ilgili katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ertuğrul Doğan'dan Guardiola ve Conte açıklaması

Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken, Başkan Ertuğrul Doğan TV Net'e çarpıcı açıklamalar yaptı.

İlk tercihlerinin yabancı teknik direktör olduğunu belirten Doğan, Antonio Conte ile yapılan görüşmelerin mali şartlar nedeniyle yürümediğini belirtti.

Pep Guardiola'nın ise ailesine verdiği sözden dolayı bu sezon çalışmayacağını ilettiğini dile getirdi.

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''25 MİLYON İSTEDİ: HİÇ İLERLEMEDİK BİLE''

Antonio Conte hakkında konuşan Doğan, "Teknik direktör konusunda ilk tercihimiz yabancı. Antonio Conte ile görüştük. 25 milyon euro istedi, hiç ilerlemedik bile" dedi.

Guardiola ile de temasa geçtiklerini aktaran Doğan, para konuşmadıklarını belirterek "Para konuşmadık. 'Önümüzdeki yaz belki görüşebiliriz. Bu sezon aileme söz verdim, çalışmayacağım' dedi" şeklinde konuştu.

''İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUM''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör arayışlarına dair, "Teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokuyorum" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Fatih Tekke Ertuğrul Doğan
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