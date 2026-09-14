Ersun Yanal dayanamadı: Tarafını açıkladı

Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal, Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'a yönelik sözlerinin ardından gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

"BENİM TARAFIM KİŞİLER DEĞİL FENERBAHÇE'DİR"

Sözlerinden geri adım atmayan deneyimli teknik adam, kişilerden yana değil Fenerbahçe'den yana olduğunu vurguladı.

Ersun Yanal'ın açıklaması şu şekilde:

Fenerbahçe ile ilgili söylediğim sözlerin farklı yerlere çekildiğini görüyorum. Oysa söylediklerim çok açık:

Benim tek derdim Fenerbahçe'nin iyiliği ve başarısıdır.

"Neden sustun bugüne kadar?" diyenlere de cevabım net: Susmak, görmemek veya umursamamak değildir. Her sözün bir zamanı vardır.

Daha birkaç gün önce İsmail Kartal'ı ve Aziz Yıldırım'ı ağır şekilde eleştirenlerin bugün bir anda savunucu olması da düşündürücüdür. Ben kişilere ve gündeme göre fikir değiştirmem.

Fenerbahçe 120 yıllık büyük bir çınardır. Kişiler ve makamlar gelip geçer, Fenerbahçe kalır. Bu yüzden kulüple ilgili her karar iyi düşünülmeli ve Fenerbahçe'nin menfaati her şeyin önünde

tutulmalıdır.

Kimseye hakaretim, saygısızlığım veya kişisel hesabım yok.

Fenerbahçe artık şampiyon olmalı ve vasatlığı kabul etmemelidir.

Sözlerim çarpıtılmasın.

Benim tarafım kişiler değil, Fenerbahçe'dir.

ERSUN YANAL NE DEMİŞTİ?

SMEX Youtube kanalında İsmail Kartal'ın istifasına dair konuşan Ersun Yanal, istifadan vazgeçmenin yanlış olduğunu öne sürdü.

'Tesi kırıldı' diyen Ersun Yanal önümüzdeki günlerde Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacağını iddia etti.