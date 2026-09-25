Dursun Özbek'ten beklenmedik adaylık kararı: Kulüplerden oy isteyecek
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) için sürpriz bir adaylık kararı verdi.
55 ülkeden 850'den fazla futbol kulübünü bünyesinde barındıran Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğinin (EFC) 33. Genel Kurul'u 28-30 Eylül'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilecek.
DURSUN ÖZBEK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ADAY OLACAK
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğinin (EFC) genel kurul toplantısına katılacak. Toplantıya katılacak Özbek, yönetim kurulu üyeliğine aday olacak.
11 AY ÖNCE ÜYE OLDULAR
Galatasaray, 9 Ekim 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla Avrupa Kulüpler Birliğine katıldığını duyurmuştu. Sarı-kırmızılıların yanı sıra Başakşehir ve Samsunspor da aynı tarihte üye olmuştu.
Sarı-kırmızılılar o dönem yaptığı açıklamada "Galatasaray, Avrupa futbolunun bu yeni döneminin bir parçası olmaktan gurur duyuyor. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.