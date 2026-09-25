Dursun Özbek'ten beklenmedik adaylık kararı: Kulüplerden oy isteyecek

55 ülkeden 850'den fazla futbol kulübünü bünyesinde barındıran Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğinin (EFC) 33. Genel Kurul'u 28-30 Eylül'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilecek.

DURSUN ÖZBEK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ADAY OLACAK

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğinin (EFC) genel kurul toplantısına katılacak. Toplantıya katılacak Özbek, yönetim kurulu üyeliğine aday olacak.

11 AY ÖNCE ÜYE OLDULAR

Galatasaray, 9 Ekim 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla Avrupa Kulüpler Birliğine katıldığını duyurmuştu. Sarı-kırmızılıların yanı sıra Başakşehir ve Samsunspor da aynı tarihte üye olmuştu.

Sarı-kırmızılılar o dönem yaptığı açıklamada "Galatasaray, Avrupa futbolunun bu yeni döneminin bir parçası olmaktan gurur duyuyor. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.