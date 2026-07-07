Dursun Özbek Galatasaray'ı şampiyon ilan etti: Mesajı verdi

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Galatasaray'da hazırlıklar başladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan ilk antrenman öncesi Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY TARİHİNE YAKIŞIR BİR TAKIM KURACAĞIZ"

Gerekli transferlerin yapılacağı mesajını veren Dursun Özbek, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Galatasaray tarihine yakışır bir takım kuracağız. 2017 senesinde kurduğumuz takım üst üste 2 sene ligi domine etti ve şampiyon oldu. 2. dönemde ise Icardi, Mertens, Uğurcan, Osimhen, Torreira... Bu oyuncuları Galatasaray'a kazandırmadık mı? Bize yapılan yakıştırmaların etkisinde kalmadık. Galatasaray'ın bir dünya markası olması sebebiyle ihtiyaç olan her yere transferleri yaptık" dedi.

"AMACIMIZ AVRUPA'NIN EN İYİ TAKIMI OLMAK"

Avrupa hedeflerini belirten Dursun Özbek, "Amacımız bu sezon Avrupa'nın en iyi takımı yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gerekli takviyeleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

"BU SEZON DA ŞAMPİYON GALATASARAY OLACAK"

Şampiyon olacaklarını vurgulayan Dursun Özbek, "4. sene üst üste nasıl şampiyon olduysak, bu sezon da şampiyon Galatasaray olacak. Üst üste 5. kez. Çocuklarımıza, torunlarımıza bugünden çok daha iyi Galatasaray bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz" sözlerini sarf etti.