Dursun Özbek Barcelona müjdesini duyurdu

Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim'de Rams Park'ta Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray'a müjdeli haberi Dursun Özbek duyurdu.

Uzun süredir tartışılan konuya Özbek son noktayı koydu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta devam eden zemin yenileme çalışmalarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, stadyumdaki çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek taraftarlara sevindirici haber verdi.

RAMS PARK'TA GERİ SAYIM BAŞLADI

Sezon başından bu yana gündemde olan zemin yenileme çalışmalarının son aşamaya geldiğini ifade eden Özbek, yeni sahanın kısa süre içerisinde kullanıma hazır olacağını söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"5 Ekim itibarıyla zemin hazır hâle gelecek."

MAÇLAR YENİ ZEMİNDE OYNANACAK

Dursun Özbek'in verdiği bilgiye göre RAMS Park'taki yenilenen zemin, 5 Ekim'den itibaren maç oynanabilecek seviyeye ulaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, yoğun fikstür öncesi sahasına kavuşmuş olacak. Rams Park'ın zemini böylece Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçına yetişecek.

TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULAR MEMNUN

Galatasaray yönetimi, sezon boyunca eleştiri konusu olan saha zeminiyle ilgili kalıcı çözüm üretmek için kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yenilenen hibrit çimin tamamlanmasıyla birlikte hem teknik heyetin hem de futbolcuların daha sağlıklı bir zeminde mücadele etmesi hedefleniyor.

GÖZLER İLK MAÇA ÇEVRİLDİ

Çalışmaların tamamlanmasının ardından RAMS Park'ın yeniden kapılarını açması beklenirken, taraftarlar da yenilenen zeminde oynanacak ilk karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Galatasaray 9 Ekim'de sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek ardından dünya devi Barcelona'yı ağırlayacak.