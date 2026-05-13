Dursun Özbek 2 yıl daha istedi: Bizi engellemek istediler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu toplantısında göreve 2 yıl daha talip olduğunu açıkladı.

Özbek, "Seçimden önceki son divan toplantımız. Bu onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla beraber bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. İki sene daha bu göreve talibiz" dedi.

"SLOGANIMIZ GELECEĞİN GALATASARAYI"

Özbek, şöyle devam etti:

"Her Mayıs ayında olduğu gibi mutlu ve gururluyuz. Futbol takımımız üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğunu kazanarak bizi gururlandırdı. Öncelikle bu başarıda büyük emeği olan başta Okan Hoca’mız olmak üzere teknik kadromuza, oyuncularımıza ve tüm çalışanlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum.

Bu görev süresinde bizimle birlikte Galatasaray için emek veren, önümüzdeki dönemde listede yer almayan ancak her zaman yanımızda olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gösterdikleri emek ve çabayla Galatasaray için çalıştılar. Bu böyle bilinsin.

Zor dönemlerden geçtik. Bizi engellemek, durdurmak isteyenler oldu. Bunlara karşı birlik beraberliğimizi hep önde tuttuk. Şimdi daha fazlasını yapmak için hazırız. Bu seçim dönemi için sloganımız, Geleceğin Galatasaray'ı olarak belirledik. Bu dönemde başaracaklarımızla Galatasaray için yepyeni bir hikaye yazma fırsatımız var. Bu başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen pırıl pırıl bırakacağımız bir Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz. Bu eşiği atlamak için çok önemli bir fırsat var. Başarmak zorundayız.

16 Mayıs’ta Galatasaray Adası’nda yapacağımız bir etkinlikle yeni projelerimizi ve vizyonumuzu paylaşacağız.

