2026 FIFA Dünya Kupası ile birlikte futbol sahalarına alışılmadık bir uygulama girdi. "Su molası" adıyla sunulan sistem, maçları fiilen dört çeyreğe böldü. Her iki devrenin ortasında verilen 3 dakikalık molalar, Amerikan spor yayıncılığının reklam kültürüyle birebir örtüşüyor. Herkesin aklındaki soru ise aynı:

Bu gerçekten bir su molası mı, yoksa reklam molası mı?

RAKAMLAR HER ŞEYİ ANLATIYOR

The Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'li yayıncı Fox, su molaları sırasındaki 30 saniyelik reklam alanlarını grup maçları için yaklaşık 200 bin dolar, ABD Milli Takımı'nın oynadığı maçlar için ise 750 bin dolara sattı. Her molada dört reklam yeri bulunduğu ve maç başına iki mola düştüğü hesaplandığında 104 maçlık turnuva boyunca Fox'un elinde 832 reklam slotu var. Reklam başına ihtiyatlı bir 300 bin dolar ortalamasıyla bu rakam 249,6 milyon dolara ulaşıyor. Ortalama 400 bin dolara çıkarsa tablo 332,8 milyon dolara yükseliyor.



485 MİLYON DOLARIN BÜYÜK KISMI ÇIKIYOR

Fox, 104 maçın yayın hakları için 485 milyon dolar ödedi. Yalnızca su molası reklamlarından elde edilecek gelirin bu rakamın yüzde ellisini ile yüzde yetmişini karşılaması bekleniyor. Maç öncesi, devre arası ve maç sonu reklamlar devreye girdiğinde toplam gelirin yayın hakkı bedelini çok çok üzerinde bir noktaya ulaşacağı tahmin ediliyor.

FIFA KURALINI KENDİSİ DELDİ

İlginç olan FIFA'nın da bu tabloyu fiilen onaylamış olması. Kurallar her molanın başında 20, sonunda 30 saniyelik reklam yasağı öngörse de yayıncılar bu sınıra uymadı. FIFA ise ihlallere rağmen kanalları cezalandırmayacağını açıkça duyurdu. Bir organizasyonun kendi koyduğu kuralı görmezden gelmesi, su molasının gerçek amacına ilişkin soru işaretlerini daha da derinleştirdi.