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Dirk Kuyt Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapacak olan Dirk Kuyt İstanbul'a geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dirk Kuyt Fenerbahçe için İstanbul'da
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapacak Dirk Kuyt, İstanbul'a geldi.

TOPUK YAYLASI'NDA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Amsterdam'dan gelen Kuyt'ı taşıyan uçak saat 19.30'da İstanbul'a indi. Sarı-lacivertli kulüpte İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak görev yapacak olan Hollandalı futbol adamının, takımla birlikte Topuk Yaylası Kampı'nda çalışmalara başlaması bekleniyor.

DIRK KUYT'TAN İLK AÇIKLAMA

Daha önce Hollanda ekibi FC Dordrecht'te görev yapan Kuyt, İstanbul'a indikten sonra yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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3 SEZON FENERBAHÇE'DE OYNADI

Fenerbahçe formasıyla 2012-2015 yılları arasında 3 sezon mücadele eden Dirk Kuyt, sarı-lacivertli kulüpte toplam 130 resmi maça çıkarak istikrarlı bir grafik çizdi. Hollandalı eski futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 37 gol ve 28 asistlik doğrudan bir skor katkısı sağladı.
Kuyt'ın Fenerbahçe ile kazandığı kupalar:

  • Süper Lig Şampiyonluğu: 1 (2013-14)
  • Türkiye Kupası Şampiyonluğu: 1 (2012-13)
  • Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu: 1 (2014)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe İsmail Kartal
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