Penaltıyı kaçıran Messi Dünya Kupası tarihine geçti

Lionel Messi, bir kez daha adını tarihe yazdırmayı başardı.

Arjantinli yıldız, Dünya Kupası'nda Cezayir ile oynanan maçta attığı 3 golle Alman yıldız Miroslav Klose'nin 16 gollük rekorunu yakalamıştı.

DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Avusturya ile oynanan maçta da fileleri havalandıran Messi, turnuva tarihinde attığı 17 golle Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu oldu.

MAÇTA PENALTI KAÇIRDI

Lionel Messi, Arjantin'in 9. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçti ancak penaltıyı kaçırdı.

Süper yıldız, 38. dakikadaki golüyle hatasını telafi ederek taraftarları sevindirmiş oldu.

MESSI'NİN 6. DÜNYA KUPASI

2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'nin ardından 2026'da da Dünya Kupası heyecanı yaşayan 38 yaşındaki futbolcu, altı farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk futbolcu oldu.

Ayrıca Messi, Cezayir maçındaki golleriyle Dünya Kupası tarihinin en fazla gol katkısı sağlayan futbolcusu unvanını almıştı.

Dünya Kupası'nda ilk kez hat-trick yapan Messi, bir Dünya Kupası maçında üç gol atan en yaşlı futbolcu (38 yaş 357 gün) da olmuştu.

MBAPPE 14 GOLLE ARKASINDA

3. kez Dünya Kupası'nda sahne alan Fransız yıldız Kylian Mbappe, attığı 14 golle Brezilyalı Ronaldo Nazario'nun ardından Alman Gerd Müller ile dördüncü sırada bulunuyor.