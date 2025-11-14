Devin Özek isyan etti: Buraya geldiğimde çaycı, emlakçı yaptılar

Fenerbahçe'de Devin Özek ile teknik direktör Domenico Tedesco'nun düzenlediği basın toplantısında ilginç anlar yaşandı.

Sarı Lacivertlilerin Futbol Direktörü Devin Özek teknik direktör Domenico Tedesco ile her gün 5-6 saat görüştüklerini ve neredeyse tüm günü birlikte geçirdiklerini söyledi.

Özek, Tedesco sözlerine şöyle devam etti:

Aynı yerde oturuyoruz.

Yapacak bir şeyimiz varsa kendi içimizde yapıyoruz.

Takım şu an çok iyi performans sergiliyor.

LEVERKUSEN'İ ANLATTI

Devin Özek Leverkusen'deki günlerini anlattı

Özek, Bayer Leverkusen’deki geçmişini hatırlatarak sportif direktörlük sisteminin farklı işlediğini şöyle anlattı:

Leverkusen’de sportif direktör yoktu, 2 CEO vardı.

Biri finans, biri spor alanındaydı. Onların altında ben çalışıyordum.

Beraber kadro planlamasını yaptık ve orada namağlup şampiyon olduk.

DEVİN ÖZEK İSYAN ETTİ

Fenerbahçe’ye geldiğinde kendisine yönelik eleştirileri hatırlatan Özek, şu ifadeleri kullandı:

Buraya geldiğimde çaycı, emlakçı yaptılar.

Önceden kadro kötüydü, doğru çıkmadı.

Antrenör kötüydü, sonra o da iyi oldu.

Bu rolde bazen konuşmak lazım ama ben daha fazla çalışmayı seviyorum.

Özek, Saran'la problem yaşamadığını söyledi

SADETTİN SARAN'LA PROBLEM YAŞADI MI?

Özek, başkan Sadettin Saran ile yakın çalıştıklarını ve pozitif bir ortam oluşturduklarını vurgulayarak, "Başkan çok pozitif biri, buna ihtiyacımız vardı. Negatif sonuçlardan dolayı bize güvendi, takıma enerji verdi. Çok iyi kararlar verdi, yakın şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

‘ÇOK MAÇ OYNARSANIZ HER ZAMAN SARI KART GÖRME RİSKİ VARDIR’

Sarı kart cezası bulunan oyuncular için çözümleri bulunduğunu dile getiren Tedesco, "Sarı kart cezaları sezon içerisinde her zaman problemdir. Nelson (Semedo) Rize maçını kaçıracak. Milli takımda çok geç saatte oynayacak oyuncular var. O maçta da bazı değişiklikler gerekecek ama bu oyunun bir parçası. Çok maç oynarsanız her zaman sarı kart görme riski varır. Bu problem ama buna çözümlerimiz var. 2 sağ bekiniz olduğu zaman biri oynuyor. Sonra sarı karttan oynayamıyor ama artık 2 numaranın sırası geliyor ve bu durum hoşuma gidiyor. Senin sıran geldiyse senin sırandır" sözlerini sarf etti.

İtalyan teknik adam, Jayden Oosterwolde'nin Çaykur Rizespor maçında sarı kart görmesi halinde Galatasaray maçını kaçırma ihtimaliyle ilgili gelen soruya ise "Onunla bunun hakkında konuştum. Çaykur Rizespor maçı bizim için en önemli maç. Derbide oynamak istiyor ve bunu bilecek kadar akıllı bir oyuncu. Sarı kart görürse Çağlar Söyüncü hazır, problem yok” cevabını verdi.

‘BİZİM İSTEDİĞİMİZ FUTBOLDA ÇOK GÜCE İHTİYACIMIZ VARDI’

Domenico Tedesco, yaz kampında takımla olmadığını ve oraya ilişkin bir bilgisi bulunmadığını belirtti. Kendi çalışmalarından bahseden Tedesco, "Ben kendi futbolum adına konuşabilirim, geçmiş takımlarımın datalarını biliyorum ve ben geldiğimde arada büyük bir fark vardı. Bizim istediğimiz futbola baktığınızda çok güce ihtiyacımız vardı. 3 günde bir maç yapıyoruz. Ancak bu şekilde güç kazanmak mümkün. Zagreb maçından sonra kendimize buna odaklanmamız gerektiğini söyledik. Her zaman oynama potansiyeli olan 15 oyuncuyla maç maç devam etmeliyiz. Bazı oyuncular o kadar oynamıyor ama bu her takımda öyle” ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli ekipteki ilk döneminde Trabzonspor ve Alanyaspor gibi fizik gücü çok iyi takımlarla oynadıklarını, Süper Lig'in fiziksel açıdan çok güçlü olduğunu ve bundan dolayı fiziksel gelişimi önemsediklerini dile getirdi.

‘GELDİĞİMDEN BERİ HAKEMLERİN SEVİYESİ İYİ’

Geride kalan dönemde hakem yönetiminden memnun olduğunu belirten Tedesco, "Şunu söylemem lazım ki geldiğimden beri hakem seviyesi iyi. Maç esnasında çok kibarlar, çok saygılı şekilde davranıyorlar. Başka ülkelerde de çalıştım oralarda bu kadar çok saygı olmayabiliyor. Bazen hata yapıyorlar ama inanıyorum ki bu insanı bir şey. Kasıtlı olduğun düşünmüyorum" dedi.

‘AÇIK OLALIM BİREBİR OYNAYAN OYUNCUMUZ YOK’

Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu’nun birebir oyuncusu olmadığını ama farklı özellikleri olduğunu vurgulayan Tedesco, "Açık olalım birebir oynayan oyuncumuz yok. Sadece Nene değil Kerem de birebir oyuncusu değil. Farklı özellikleri var bence. Nene'nin daha arkaya koşuları yapması gerekiyor, o kalitesi var. Avusturya'da böyle çok gol attı. Ama ileri doğru büyük adımlar atıyor, özgüven ve bitiricilik anlamında. Oyun kurduğumuz zaman o genişliği vermeleri gerekiyor. Rakip kaleye yaklaştığımızda daha çok içeri gelmesi gerekiyor. İkisini de yapabilir çünkü ikinci forvette oldu daha önce. Orada da iyiydi. Onu savunmak zor, iyi bir iş çıkarıyor. Oyuncunun özelliklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Tabii birebirini geliştirebilir ama onun asıl kalitesi verkaç özelliği” ifadelerini kullandı.

‘İRFAN CAN KAHVECİ VE CENK TOSUN KONUSUNDA YENİ BİR DURUM YOK’

Kadro dışı olan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunda yeni bir durumun olmadığını belirten İtalyan teknik adam, Oyuncuların bireysel gelişimlerini sürdürdüğünü aktaran Tedesco, "İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunda yeni durum yok. Kulüp çok netti, bence bir gelişme yok. Kazanmaya başladık ve o zaman modumuz yukarı çıktı. Sakatlıklar azaldı. Göreve geldiğimde yeni oyuncularımız ve 8 sakat futbolcumuz vardı, her şey mental çünkü maç kazanırsak herkes oynamak istiyor. İyi bir rekabet oluyor, sakatlık yok tabi bazen olabilir ama benim geçmişten gelen tecrübem bu; maç maç üzerine koymak. Çok zor bir takvimimiz var. 3 günde bir oynamak zor” şeklinde konuştu.

Domenico Tedesco, bireysel çalışmalarını sürdüren Emre Mor'un gündemlerinde bulunmadığını da söyledi.