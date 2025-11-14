Fenerbahçe İsraillileri dağıttı

Yayınlanma:
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Hapoel IBI'yı 74-68 yendi. Sarı lacivertli takım çift maç haftasında Almanya'da konuk ettiği iki İsrail ekibini de mağlup etti.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Münih kentinde konuk ettiği İsrail'in Hapoel IBI ekibini 74-68'le geçti.

Sarı lacivertli takım, çift maç haftasında karşılaştığı iki İsrail takımını da mağlup etmiş oldu.

SAP Garden'da oynanan maçı 5 binin üzerinde Türk seyirci izlerken Filistin bayrakları yine ön plana çıktı.

avrupa-2025-11-14t074000-543.jpg

TUCKER'DAN 15 SAYI

Salon: SAP Garden

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Mario Majkic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Bacot 3, Melli 6, Tucker 15, Tarık Biberovic 10, Hall 14, Birch 2, Baldwin 6, Boston, Onuralp Bitim 7, Jantunen 1, Colson 10

Hapoel IBI: Motley 14, Bryant 19, Malcolm 2, Micic 11, Oturu 8, Jones 4, Blakeney 8, Odiase, Wainright 2, Palatin

1. Periyot: 13-13

Devre: 27-28

3. Periyot: 54-44

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

