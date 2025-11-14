Fenerbahçe İsraillileri dağıttı
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Münih kentinde konuk ettiği İsrail'in Hapoel IBI ekibini 74-68'le geçti.
Sarı lacivertli takım, çift maç haftasında karşılaştığı iki İsrail takımını da mağlup etmiş oldu.
SAP Garden'da oynanan maçı 5 binin üzerinde Türk seyirci izlerken Filistin bayrakları yine ön plana çıktı.
TUCKER'DAN 15 SAYI
Salon: SAP Garden
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Mario Majkic (Slovenya)
Fenerbahçe Beko: Bacot 3, Melli 6, Tucker 15, Tarık Biberovic 10, Hall 14, Birch 2, Baldwin 6, Boston, Onuralp Bitim 7, Jantunen 1, Colson 10
Fenerbahçe suç duyurusunda bulunacak
Hapoel IBI: Motley 14, Bryant 19, Malcolm 2, Micic 11, Oturu 8, Jones 4, Blakeney 8, Odiase, Wainright 2, Palatin
1. Periyot: 13-13
Devre: 27-28
3. Periyot: 54-44