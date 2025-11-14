Tedesco transfer listesini Sadettin Saran'a sundu: İşte isimler

Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, sezonun geri kalanında sıkıntı yaşamamak için devre arasında takımı güçlendirme kararı aldı.

Galatasaray ile puan farkını 1'e indiren Sarı Lacivertlilerde Tedesco ve teknik ekip transfer listesini Sadettin Saran yönetimine sundu.



Sarı Lacivertli yönetim, en az üç bölgeye takviye yapmayı planlıyor.

Öncelikli hedefler ise santrfor ve stoper.

Tedesco'nun Saran'a verdiği listedeki isimler de belli oldu.

İŞTE TEDESCO'NUN TRANSFER LİSTESİ:

Listenin ilk sırasında Lewandowski var

Tedesco'nun listesindeki ilk isim Polonyalı yıldız!

Fenerbahçe’nin bir numaralı hedefi Barcelona’nın yıldız oyuncusu Robert Lewandowski oldu.

Polonyalı futbolcunun menajeriyle ilk temasın kurulduğu öğrenildi.

9 MAÇTA 7 GOL

Lewandowski bu sezon La Liga’da 9 maçta 449 dakika sahada kaldı, 7 gol attı.

Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 maçta gol bulamadı.

Yıldız futbolcunun Barcelona ile sözleşmesinde 1 yıl opsiyon bulunuyor.

Christensen listenin 2 numarasında

Christensen’e resmi teklif hazırlığı...

Savunmada Milan Skriniar’ın yanına kaliteli bir isim arayan Fenerbahçe, Barcelona’dan Andreas Christensen için harekete geçti.

29 yaşındaki Danimarkalı stoper, düzenli forma giyemediği için ayrılmaya sıcak bakıyor.

Bu sezon Barcelona’da 10 maçta 342 dakika oynadı, sadece 3 maçta 90 dakika sahada kaldı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe yönetimi, ocak ayında resmi teklif yapmayı planlıyor.

ÇİFTE HEDEF

Fenerbahçe yönetimi, ocak ayında Barcelona’nın iki yıldızını kadroya katmayı hedefliyor. Lewandowski’nin golcü kimliği ve Christensen’in savunmadaki tecrübesi, Sarı - Lacivertlilerin hem Süper Lig hem de Avrupa hedeflerinde kritik rol oynayabilecek nitelikte.

Bu iki yıldız isim de Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.