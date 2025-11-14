Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin nasıl şampiyon olacağını açıkladı

Süper Lig'de zirve yarışı sürüyor. Ligde Galatasaray liderliğini 12 maçta 29 puanla sürdürürken, 12 maçta 28 puanı bulunan Fenerbahçe 2. sırada yer alıyor.

Ligde favori gösterilen Galatasaray, son haftalarda sürpriz puanlar kaybedince Fenerbahçe aldığı sonuçlarla rakibinin 1 puan gerisine kadar yaklaştı.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Neospor'da katıldığı programda Fenerbahçe'nin nasıl şampiyon olacağını açıkladı.

"LEWANDOWSKİ ŞAMPİYON YAPAR"

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu ileri sürüyen ünlü golcüyü değerlendiren Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Robert Lewandowski gelsin Fenerbahçe'yi şampiyon yapar. Lewandowski dünya futbolunda şu anda en iyi 5-6 pivot santrfordan biri. Atletik, uzun, çok sayzlı, ağır değil. Mesela Onuachu. Tamam da ağır. Mesela Osimhen. Aşağı yukarı fizikleri benziyor. Osimhen daha atletik görünüyor ama o da atletik. Ancak vuruş tekniği, adam geçme, driplingi falan. Yani şu var. Lewandowski Türkiye'ye geldiğinde Türk futbol tarihinin en önemli golcüsü olarak gelir. Haa performansı mükemmel olur mu; onun garantisi yok. Ama şunu iddia ederim; Galatasaray, Fener, Trabzon. Devreye 2-3 puanlık farklarla girsinler. Lewandowski sağlam gelsin. Buraya gelirken de mutlu olduğunu hissederek gelsin. Fenerbahçe şampiyon olur."