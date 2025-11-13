Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile ilgili konuşan Tedesco, "İrfan Can ve Cenk Tosun konusunda yeni bir gelişme yok. Yeni bir karar olursa kulüp açıklar. Başkanımız bu konu hakkında her zaman açık konuşuyor zaten. Benim için gündemde olan bir konu değil." dedi.

Fenerbahçe suç duyurusunda bulunacak

Tedesco'nun diğer sözleri şu şekilde:

"Sabah 7'de mutfak dolu bir şekilde hizmet veriyor. Oradaki çalışanlarımız hizmet veriyor. Doktorlarımız, analistlerimiz... Çok sayıda insanın katkısı var. Onlara güvendiğimizi gösterdik."

"İstanbul güzel geçiyor, Samandıra'da pozitif bir atmosfer var. Birkaç hafta önce teknik ekiple yeni yerimize geçtik önce beş hafta burada kaldık."

"Bir kulüpten teklif aldığınızda biraz düşünmeniz gerekir. Yöneticilerle birbirinizi tanımanız gerekir. Buraya gelmeden önce Devin Özek'i tanımıyordum, Fenerbahçe'nin birçok maçını takip ettim, taraftarıyla özel bir kulüptü."

"Beni buraya getiren Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ederim. Yeni Başkanımız Sadettin Saran da beni çok destekliyor. İlişkimizden çok memnunum. Birbirimize açığız. Her konuyu paylaşabiliyoruz. Bu bir teknik direktör için önemli."

"Her teknik direktör değişikliği kulüp adına bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesidir. Takımın durumu iç açıcı değildi. Oyuncuların kendilerine olan güveni azalmıştı. Bu tarz değişikliklerde bunların olması doğal."

"Fenerbahçe oldukça büyük. Bu tür duygusal yüklü kulüplerle çalıştığınızda başkan değişikliği farklı sonuçlara yol açabiliyor. Ama bu benim için yeni değil. Moskova'da çalışırken başkan hep aynıydı ama 2 yılda 4 CEO ve 3 sportif direktör gördüm dolayısıyla önemli olan işe odaklanmak."

"Türkçe zor bir dil. Çalıştığım yerin dilini kültürünü öğrenmek önemli. Burada olduğum için mutlu olduğumu söylüyorum. Bu ayrıca çalıştığınız yerdeki insanlara duyduğunuz saygıyı gösterir."

"Başkanımızı her zaman Samandıra'da ve stadyumda görüyorsunuz. Bu bizi pozitif olarak etkiliyor."

"Hiçbir zaman fiziksel olarak kötüyüz demedim. Eğer bunu söyleseydim eski teknik direktör ve ekibinin yaptıklarına saygısızlık etmiş olurdum."

"Fred gibi kaliteli olan futbolcular için bu süreçler zordur ancak üstesinden geldiğini son maçta gösterdi."

"Derbileri ve milli maçları takip ediyordum. Almanya'da takım çalıştırıyorsanız Almanya'da Rusya'da çalıştırıyorsanız orayı takip edersiniz. İlk geldiğimizde Alanya ve Trabzon maçlarını oynadık çok güçlü takımlardı. Ligde oynanan her maçtan zevk alıyorum. Rakiplerimizin % 200'le oynadığını düşünüyorum ve buna hazır olmalısınız. Rakipler büyük kadrolara karşı büyük oynamak istiyorlar bu iyiye işaret."

"Derbilerin önemini biliyorum. 'Benim için normal bir maç' dersem yalan olur. Derbilerin kulüp, futbolcular ve taraftarlar için önemini biliyorum. Ancak Galatasaray karşılaşmasından önce Rizespor ve Ferencvaros gibi zor maçlarımız olacak."

"Tüm futbolcularımı beğeniyorum. Çok sayıda karakterli oyuncuya sahibiz. Eğer bir oyuncuyu kadronuza katmak istiyorsanız karakterinin uygun olduğunu bilmeniz lazım. Kadromuza katacağımız oyuncunun bizi güçlendirmesi lazım."

"UEFA Avrupa Ligi'nde Süper Lig'le aynı hedeflere sahibiz. İyi oynuyoruz, yapabileceğimizi düşünüyoruz. Geçiş sürecinde olduğumuz için Zagreb maçında sıkıntılar yaşadık. Zor bir fikstürümüz var ama maç maç bakacağız."