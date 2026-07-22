Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, yeni sezonun ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da devam ediyor.

Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde çalışıyor.

Ay sonunda tamamlanacak kampta ise dikkat çeken bir olay yaşandı. Çorum FK'lı oyuncu kayboldu. Nerede olduğu bilinmiyor.

TFF 1.Lig'deki kadrosundan Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan, Sehic, Samudio, Hasan Hüseyin, Atakan Cangöz, Eze, Attamah, Oğuz Gürbulak, Ahmet Said Kıvanç, Daniel Aleksic ve son olarak kaptan Ferhat Yazgan ile yollarını ayıran kırmızı siyahlılar kadrosunu Yilber Ramadani, Emircan Gürlük, Serdar Saatçı, Gökhan Sazdağı, Hrvoje Smolcic, Erhan Erentürk, Hasan Abdulkareem, Hasan Emre Yeşilyurt, Arif Şimşir, Marcos Felipe ve Hüseyin Bulut ile güçlendirdi.

GOLCÜ OYUNCUNUN NEREDE OLDUIU BİLİNMİYOR

Çorum Hakimiyet'ten Fatih Battar'ın haberine göre; Çorum FK'nın elindeki tek forvet konumundaki Senegalli golcü Mame Thiam, 15 gün süren ilk etap çalışmalarına katılmazken, önceki gün başlayan ikinci etap çalışmalarında da yer almıyor.

Mame Thiam'ın Düzce'den sonra Bolu kampına da katılmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Mame Thiam'la ilgili açıklama da gelmedi.

Habere göre; kırmızı siyahlılarda Aubameyang ve Nagalo transferlerinin de gerçekleşmemesi yeni sezon öncesi hayal kırıklığı yarattı.