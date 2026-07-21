Çorum FK getirdi: Konyaspor transfer edecek

Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK'nın Türkiye'ye getirdiği PSV Eindhoven'ın Burkina Fasolu oyuncusu Adamo Nagaolo ile anlaşamadığı ileri sürüldü.

Bunun üzerine Konyaspor'un transfer etmek için devreye girdiği belirtildi.

Konya Yenigün'den Sibel Candan'ın haberine göre; Nagalo'nun transfer sürecinde yaşanan son gelişmeler, Konyaspor ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Haberde, Çorum FK ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelen Burkina Fasolu futbolcunun, taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmaması nedeniyle Hollanda’ya geri döndüğü belirtildi. Bu gelişmenin ardından Konyaspor’un Nagalo konusundaki ilgisini sürdürdüğü ifade edildi.

PSV Eindhoven kadrosunda bulunan Adamo Nagalo, Türkiye’ye transfer görüşmeleri gerçekleştirmek amacıyla gelmişti. Genç savunmacının adresinin Çorum FK olacağı konuşulurken, yapılan temaslarda tarafların anlaşma sağlayamadığı ortaya çıktı. Transfer görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Hollanda’ya dönen Nagalo için yeni bir seçenek ortaya çıktı. Konyaspor’un daha önce de takip ettiği oyuncu için yeniden devreye girebileceği ve şartların oluşması halinde transferi tamamlamak istediği bildirildi.

GEÇEN SEZON KİRALIK OYNAMIŞTI

Nagalo, geçen sezon Konyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Yeşil beyazlı formayı 14 kez giyen Adamo Nagalo, sezon bitince Hollanda'ya geri dönmüştü.

23 yaşındaki futbolcunun kulübü PSV Eindhoven'la sözleşmesi sürüyor.