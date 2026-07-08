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Çağdaş Atan şimdi yandı: 13 milyon lira ödeyecek

Teknik direktör Çağdaş Atan şimdi yandı. 13 milyon lira ödeyecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Çağdaş Atan şimdi yandı: 13 milyon lira ödeyecek

Son olarak geçen sezon Konyaspor'da çalışan, şu anda da boşta olan teknik direktör Çağdaş Atan'a çok ağır fatura çıktı.

Çağdaş Atan'a 12 milyon liralık Kayserispor şokuÇağdaş Atan'a 12 milyon liralık Kayserispor şoku

Yeni Haber'in gazeteci Reşat Can Özbudak'ın Spor Depor'daki sözlerine dayandırdığı haberine göre Tahkim Kurulu, Çağdaş Atan'ın önceki kulübü Kayserispor'a 13 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi.
Atan, Kayserispor'da çalışırken birden bire ayrılmış, kulübe haber vermeden İstanbul'a giderek Başakşehir'le sözleşme imzalamıştı.
Bu gelişmenin ardından Kayserispor yönetimiyle mahkemelik olan Atan, 2025 yılında 8 milyon TL ana para ve işleyen yasal faizlerle birlikte toplam yaklaşık 12 milyon TL tazminat ödemeye çarptırılmıştı. Atan'ın buna itiraz ettiği ve itirazın karara bağlandığı, miktarın da faizle 13 milyona çıktığı belirtildi.

TAZMİNATI ÖDEMEZSE ÇALIŞAMAYACAK

Haberde mapalı Kale yöneticilerinden Çetin Uzunoğlu'nun “3.5 sene sonra verilen karar ile ayrıca bu ücreti kulübe ödeme yapmadan teknik direktör her hangi bir takım ile anlaşma yapıp takım çalıştıramayacaktır” sözlerine de yer verildi.
Atan’ın adı, Radomir Djalovic’ten sonra yeniden Kayserispor ile anılmıştı. Atan da tepkiler nedeniyle teklifi kabul etmemişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kayseri Tazminat
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