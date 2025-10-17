Çağdaş Atan'a 12 milyon liralık Kayserispor şoku

Kayserispor, 2022-23 sezonu öncesinde takımın başına Çağdaş Atan'ı getirmişti.

Ancak Atan, sözleşmesi devam ederken 6 Eylül 2023'te Kayserispor'la olan sözleşmesini tek taraflı fesh ederek ayrılmıştı. Ayrılığını da şöyle duyurmuştu:

"Ayrılık zamanı geldi. Transfer tahtası açıldığında Kayserispor yapacağı takviyeler ve mevcut oyuncu grubuyla hak ettiği yerde olacaktır. Başkan Ali Çamlı kulüp için gerçekten büyük bir şans. Büyük Kayserispor taraftarı sizlerden ricam bu muhteşem desteğinizi eksik etmemenizdir. Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden."

Atan ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek'e görevde olduğu sürede verdikleri destekten dolayı teşekkür etmişti.

12 MİLYON LİRA ÖDEYECEK

Ayrılmasının hemen ardından Başakşehir'in teknik direktörü olan Atan'ın bu kararına Kayserispor tepki göstermiş, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu.

Çağdaş Atan kendisini mutsuz eden tek şeyi açıkladı

Dosyayı görüşen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararını verdi. Kurul, Atan’ın Kayserispor Kulübü'ne anapara olarak 8 milyon TL, faizin eklenmesiyle birlikte toplam 12 milyon TL ödemesine hükmetti.