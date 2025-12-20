Beşiktaş müjdeyi verdi: Korkulan olmadı
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u tek golle geçmeyi başaran Beşiktaş'ta Tammy Abraham kafasına aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Beşiktaş'ta Rafa Silva'yı görenler tanıyamadı
Oyuncu doğrudan hastaneye götürülürken Beşiktaş Kulübü, İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
PATOLOJİK BULGUYA RASTLANMADI
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanan Çaykur Rizespor maçının 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmadığı belirtildi.
Ayrıca İngiliz oyuncunun müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği kaydedildi.
FENERBAHÇE DERBİSİNDE FORMA GİYEBİLECEK
Tammy Abraham'ın Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde oynaması bekleniyor. 23 Aralık Salı günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak.