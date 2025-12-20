Beşiktaş müjdeyi verdi: Korkulan olmadı

Beşiktaş müjdeyi verdi: Korkulan olmadı
Yayınlanma:
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Tammy Abraham'ın durumu için bir açıklama yaptı.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u tek golle geçmeyi başaran Beşiktaş'ta Tammy Abraham kafasına aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'yı görenler tanıyamadı: Maç öncesi ortalık karıştıBeşiktaş'ta Rafa Silva'yı görenler tanıyamadı

Oyuncu doğrudan hastaneye götürülürken Beşiktaş Kulübü, İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

2024/11/08/hbbjk.jpg

PATOLOJİK BULGUYA RASTLANMADI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanan Çaykur Rizespor maçının 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Ayrıca İngiliz oyuncunun müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği kaydedildi.

tammy-abraham-aa-529438.webp

FENERBAHÇE DERBİSİNDE FORMA GİYEBİLECEK

Tammy Abraham'ın Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde oynaması bekleniyor. 23 Aralık Salı günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Spor
Fırat Aydınus: Net penaltı hakem görüyor
Fırat Aydınus: Net penaltı hakem görüyor
Fenerbahçe kötü haberi resmen verdi: Tedesco'nun işi çok zorlaştı
Fenerbahçe kötü haberi resmen verdi: Tedesco'nun işi çok zorlaştı