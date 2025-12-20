Beşiktaş'ta Rafa Silva'yı görenler tanıyamadı: Maç öncesi ortalık karıştı

Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadele öncesinde ilginç anlar yaşandı.

RAFA SILVA 48 GÜN SONRA MAÇ KADROSUNDA

Ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği için bir süredir antrenmanlara ve maçlara çıkmayan Rafa Silva, 48 gün sonra kadroda yer aldı.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Mücadele öncesi ısınmaya çıkan Portekizli futbolcu tribünler tarafından uzun süre ıslıklandı.

SADECE GÖZLERİ AÇIK KALDI

Elleri cebinde sahaya çıkan Rafa Silva’nın sadece gözleri açıkta kalacak şekilde giyinmesi de dikkatlerden kaçmadı.

İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal Kayra, Rashica, Orkun, Cerny, Abraham.

Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe.